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Более 20 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Псковской области за зиму

23 тысячи кубометров снега вывезли с дорог Псковской области за зимний сезон 2022-2023. Об этом сообщил директор ГБУ «Псковавтодор» Павел Кипрушев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этот сезон 23 тысячи кубометров снега вывезли с дорог региона, в прошлом году эта цифра была несколько больше – 27 тысяч кубометров. Однако в этом сезоне переходов температуры через ноль было больше, чем в прошлый год. Когда погода "пляшет", приходится лавировать на месте, корректировать планы. Переходы через ноль сказываются и на асфальте: на него идет дополнительная нагрузка, он разрушается», – пояснил Павел Кипрушев.

Он сообщил, что обычно снег в городе не складируется и не утрамбовывается. «Это вынужденная мера, поскольку выпало много осадков. Техника не справляется, поскольку снежные полигоны не могут принять больше, чем идет машинопоток. Снег с центральных улиц однозначно сразу выгребается и вывозится. Одновременно со второстепенными улицами невозможно это сделать, там сначала чистят борты, а затем в ночную смену убирают снег и там», – перечислил Павел Кипрушев этапы работы по уборке дорог.

Директор «Псковавтодора» отметил, что зимний сезон закончился благополучно.

«Был ряд моментов, когда были жалобы от граждан. Благодарю за обратную связь, мы анализируем каждое письмо от жителей и вносим корректировки в планы. Мы также мониторим состояние всех дорог, содержание покрытия находится в рамках гарантийных обязательств. При наступлении устоявшейся температуры, когда запустятся асфальтобетонные заводы, у нас планируется диагностика ранее выполненных дорог. Служба контроля качества проедет по всем объектам и вынесет предписания», – добавил гость студии.