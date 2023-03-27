Фотофакт: Водопад образовался на дороге в Пскове

Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе

«ГорДозор»: Можно ли сделать в Пскове дороги раз и навсегда? ВИДЕО

АвтоМир / Дороги

«ГорДозор»: Можно ли сделать в Пскове дороги раз и навсегда? ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 марта. Соцсети заполонили жалобы псковичей на состояние дорог. Эту проблему поднял даже губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении. Почему дорожное покрытие не выдержало испытание перепадом температур? Можно ли сделать хорошо раз и навсегда? В вопросах колейности и ям разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.