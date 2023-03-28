Текущий ямочный ремонт продолжается на дорогах Пскова. ФОТО

Текущий ямочный ремонт проводят на дорогах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Помимо этого, сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают собирать мусор, появившийся из-под растаявшего снега, а также убирать грунт, скопившийся вдоль бортовых камней за зиму.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: