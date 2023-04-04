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Конкурсы на ремонт трёх дворов запустили в Великих Луках

Конкурсные процедуры на ремонт дворов по трём адресам запустили в Великих Луках. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / Telegram

Работы планируются на улице Вагонной, 3, на Октябрьском проспекте, 47/9, на улице Зверева, 21.

Согласно проекту, по данным адресам заменят асфальтовое покрытие.

«Отмечу, что в этом сезоне запланировано отремонтировать ещё несколько дворов в каждом микрорайоне города. Управление ЖКХ администрации города ведёт подготовку всех необходимых документов для проведения конкурсных процедур», – добавил Николай Козловский.