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На федеральной трассе А-122 в Псковской области запретят движение грузовиков

На федеральной трассе А-122 в Псковской области будет введен запрет для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«На километре 675 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель, в районе поселка Дорожный Великолукского района Псковской области будет введен запрет для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн», - отметили в учреждении.

«В связи с повреждением негабаритным транспортным средством балок пролетного строения путепровода в результате дорожно-транспортного происшествия, начиная с 15 апреля 2023 года будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн, организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием и пропуском транспортных средств в одиночном порядке в контролируемом режиме с дистанцией в 50 метров» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вышеуказанные ограничения будут введены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Временное ограничение движения будет снято после проведения ремонтных работ» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Иллюстрации: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»