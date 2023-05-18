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Верхний слой асфальта укладывают дорожники в центре Пушкинских Гор

«Псковавтодор» проводит дорожные работы в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На автомобильной дороге Пушкинские горы – Носово в нормативное состояние приводится участок в Пушкинских горах – от районной администрации до памятника А. С. Пушкина. Работы ведутся по государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».

«Подготовка к Дням Пушкинской поэзии идет полным ходом. Уже выполнены подготовительные работы: отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Дорожники приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Впереди укрепление обочин и нанесение дорожной разметки», - рассказали в комитете.

Как заметили в дорожном комитете, в ближайшее время объект будет полностью готов, а жители Псковской области и гости региона смогут оценить результат.