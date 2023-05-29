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Движение на улице Ветряной в Пскове ограничат из-за укладки асфальта

Подрядная организация приступит к укладке асфальта на улице Ветряной в Пскове 30 мая. Работы будут вести на участке от улицы Ипподромной до улицы Александра Невского, в связи с чем движение транспортных средств будет ограничено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе города.

В качестве объезда предлагают использовать улицы Александра Невского и Александра Матросова.

Администрация города Пскова принесла извинения за доставленные неудобства, псковичей и гостей города призвали заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.