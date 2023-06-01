АвтоМир / Дороги

Еще 15 км трассы Великие Луки – Усвяты отремонтируют в этом году по нацпроекту

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт трассы Великие Луки – Усвяты. В этом году работы ведутся на участке протяженностью 15,3 км (км 25+700 – км 41+000) в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога обеспечивает транспортное сообщение между несколькими южными районами Псковской области – Великолукским, Усвятским и Куньинским.

Обновлением трассы занимается подрядная организация АО «Буер» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Общая стоимость ремонта составила более 267 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

В настоящее время завешены все подготовительные работы: выполнена расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, произведен ремонт труб, а также отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие на всем протяжении участка. Подрядчик приступил к замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и съездах. Уложено порядка 10 км выравнивающего слоя и около 8 км – верхнего, ведутся работы по укреплению обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Кроме того, специалисты выполнят целый комплекс работ: продолжат ремонт асфальтобетонного покрытия, существующих пересечений, примыканий и съездов, восстановление виражей и укрепленных асфальтобетонной смесью обочин, восстановят водоотвод с проезжей части. Также отремонтируют и обустроят существующие автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесут линии дорожной разметки.

Срок завершения работ по контракту назначен на июль 2023 года.

Дорога относится к IV-й технической категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Напомним, в рамках данного контракта в прошлом году в нормативное состояние привели участки с 41-го по 48-й и с 62-го по 70-й км. Всего за два года в порядок приведут более 31 км трассы.