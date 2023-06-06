АвтоМир / Дороги

В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское — Черская

Участок автомобильной дороги Быстроникольское — Черская ремонтируют в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, работы ведутся на участке со второго по пятый километр общей протяженностью 2,9 км. Дорога проходит через населенные пункты Старина, Осиновичи и Болдино.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Ранее на объекте выполнили работы по фрезерованию изношенного покрытия проезжей части и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На отдельных участках дорожники выполнили подготовку основания из щебня с фамом и приступили к укладке верхнего слоя асфальта.

Работы ведутся в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».