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Ремонт дорог продолжают в Псковском районе

Ремонт дорог продолжают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Так, заключено два контракта на ремонт девяти муниципальных дорог. Три дороги уже практически отремонтированы. Это дорога до деревни Погорелка в Середкинской волости, дорога до деревни Чернецово в Тямшанской волости и дорога между деревнями Молгово и Задолье в Писковичской волости.

Как отметили в администрации, последняя дорога «самая затратоемкая»: как по объему работ, так и по стоимости. На ней произведено оканавливание с двух сторон и значительный подъем дорожного полотна. Дорога проходила между полей, была ниже их уровня, зимой её постоянно заметало, застревала снегоочистительная техника.

Всего по двум контрактам приведут в нормативное состояние 12 км дорог. Объявлен конкурс на ремонт еще семи дорог.

«Основная масса дорог имеет песчано-гравийное покрытие, бюджет района не позволяет положить асфальт. Готовится конкурсная документация на ремонт асфальтированных дорог. Работа по ведению ремонтных работ ведется планово, на основании обращений и лимитов на год», - добавили в администрации.