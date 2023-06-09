Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про перекрытие центральных улиц

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Один из атрибутов многих массовых мероприятий в Пскове - перекрытие центральных улиц. Одни выступают категорически против подобных решений, другие относятся с пониманием.
Как обстоят дела с перекрытием дорог во время мероприятий в других городах и странах? Можно ли обойтись без перекрытия или это необходимость? Ответы на эти вопросы попытаются найти ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Трансляция завершена