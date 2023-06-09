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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про перекрытие центральных улиц

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Один из атрибутов многих массовых мероприятий в Пскове - перекрытие центральных улиц. Одни выступают категорически против подобных решений, другие относятся с пониманием.

Как обстоят дела с перекрытием дорог во время мероприятий в других городах и странах? Можно ли обойтись без перекрытия или это необходимость? Ответы на эти вопросы попытаются найти ведущие программы «Гордозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена