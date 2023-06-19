АвтоМир / Дороги

В Пскове началось строительство новых тротуаров

В Пскове началось строительство новых тротуаров. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Пешеходная дорожка появится вдоль Рижского проспекта на выезде из города. Необходимость обеспечить безопасное передвижение пешеходов в этом месте возникла после открытия торгового центра Fjord Plaza, рассказал Борис Елкин. Подрядчик также приводит в порядок часть тротуара между улицами Рокоссовского и Балтийской.

«Приступили к устройству тротуара и на улице Ижорского Батальона. Здесь будет построено более 1,5 километра пешеходной зоны. Недостающие тротуары обустраиваются также в рамках ремонта улицы Новгородской», – рассказал Борис Елкин.

Он добавил, что свыше 2,5 километра дорожек протянутся вдоль улицы Шоссейной.