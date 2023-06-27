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Доступность транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп осмотрели в Пскове

Выездное совещание по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры состоялось 27 июня. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

Фото здесь и далее: Марина Борисенкова

В мероприятии принимали участие представители Минтранса и Минтруда России, Ространснадзора, органов прокуратуры, органов исполнительной власти Псковской области и общественных организаций инвалидов.

В ходе совещания проведен осмотр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств: аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, а также пешеходная и транспортная доступность Псковской городской больницы и здания ПсковГУ.

«Порадовало соответствие нормативным требованиям тротуаров и понижение бордюров (обеспечивающих возможность самостоятельного передвижения по ним инвалидов и маломобильных граждан), наличие низкопольного городского транспорта, а также текстовое и аудиоинформирование пассажиров», - написала она.

Как уточнила Марина Борисенкова, особое внимание обратили на отсутствие дублирования звуком сигналов светофора и звукового оповещения номера автобуса для людей с нарушением зрения, отсутствие индукционных систем на автовокзале для инвалидов с нарушением слуха, недоступность пригородных железнодорожных касс и отсутствие доступных междугородных автобусов.

В ходе проверки определены мероприятия по повышению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств разных видов транспорта.