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Тротуары обустраивают вдоль дороги в псковских деревнях Хотицы и Писковичи

Капитальный ремонт тротуаров и устройство освещения вдоль дороги Псков – Писковичи – Муровицы (км 1+750 – км 3+030 и км 4+164 – км 7+762) проходит в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонтируемые участки проходят через деревни Хотицы, Писковичи и Загорье. Дорога востребована у местных жителей, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Кроме того, здесь расположены образовательные учреждения, культурно-досуговый центр и спортивно-оздоровительный комплекс.

Задача капремонта – обеспечить безопасность дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

Работы выполняет ООО «Дорсервис» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – более 87 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Капитальный ремонт предусматривает устройство тротуаров шириной 1,5 – 2 м, уширение проезжей части, устройство наружного электроосвещения, установку технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации. Для безопасности дорожного движения перед пешеходными переходами, а также в местах изменения направления трассы появятся тактильно-контрастные указатели.

Сейчас специалисты заканчивают установку опор освещения, на которых планируется установить 144 светильника, выполняют устройство тротуаров общей протяженностью более 3 км, а также проводят водоотводные мероприятия. Срок выполнения работ намечен на конец августа 2024 года.