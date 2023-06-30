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Перекресток улиц Звездной и Труда закрывают в Пскове на пять дней

Перекресток улиц Звездной и Труда закрывают для движения в Пскове с 3 по 8 июля в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В зависимости от погодных условий ремонт может завершиться раньше указанного срока, уточнили в администрации.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Текстильную, Инженерную, Юности, Новоселов, Сиреневый Бульвар.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – добавили специалисты.