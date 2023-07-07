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Укладка асфальта начнется на улице Коммунальной в Пскове с 11 июля

Укладка асфальта начнется на улице Коммунальной в Пскове с 11 июля. Об этом сообщается в Тelegram-канале городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

С 11 по 14 июля работы будут вестись на участке между улицами Балтийской и Западной. С 17 по 20 июля – на участке между улицами Западной и Юбилейной

Движение автотранспорта будет ограничено по полосам.

Срок выполнения всех работ – 20 сентября 2023 года. Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, в том числе дублеров, проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, по 11 июля продлевается перекрытие участка улицы Николая Васильева в районе здания №15 в связи с аварийными работами на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации. Движение общественного транспорта осуществляется по улице Новгородской.