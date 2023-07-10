Асфальт на улице Ижорского Батальона в Пскове начнут укладывать 12 июля

Асфальт на улице Ижорского Батальона в Пскове планируют начать укладывать 12 июля. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Ремонт на улице Розы Люксембург. Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина
Градоначальник напомнил, что в Пскове продолжается ремонт дорог картами. Сегодня дорожники фрезеруют изношенные участки улицы Розы Люксембург. Уже срезан асфальт на улицах Набережная реки Великой, Народная, Шестака, Ижорского Батальона.
Уже заасфальтированы участки улиц Западной и Леона Поземского.
Напомним, изношенные слои асфальта в Пскове восстановят по 13 адресам.