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Монтаж балок пролетного строения ведется на мосту через реку Толбица в Псковском районе

Реконструкции моста через реку Толбица (Толба) на автомобильной дороге Малая Толбица – Большая Толбица (км 2+320) продолжается в деревне Толбица Псковского района по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога является единственным подъездом к причалу, откуда туристы и паломники со всего мира отправляются на знаменитые Талабские острова в Псковском озере.

Подрядчик выполнил целый комплекс работ по устройству временного объезда на период производства работ, демонтаж конструкций старого моста, возведение новых монолитных железобетонных опор на двурядном свайном фундаменте, монолитных железобетонных шкафных стенок, открылков и переходных плит.

Сейчас на объекте ведутся активные работы по монтажу железобетонных балок пролетного строения, а также по устройству конусов, автодорожных подходов к мосту и элементов водоотвода.

Реконструкцией моста занимается подрядная организация ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – около 165 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок завершения работ по контракту – конец ноября текущего года.

Напомним, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние была приведена дорога Малая Толбица – Большая Толбица, ведущая к причалу от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. После завершения реконструкции моста добраться до Талабских островов станет еще безопаснее и комфортнее.