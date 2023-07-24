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На улицах Спартака, Торфяной и Дновской в Пскове готовятся к укладке асфальта

На улицах Спартака, Торфяной и Дновской в Пскове начались подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«До конца недели при благоприятных погодных условиях подрядчик планирует уложить выравнивающий слой. Затем будет выполнять устройство асфальтобетонного покрытия, приведет в порядок обочины», - отметил он.

На улицах будут установлены искусственные неровности, дорожные знаки и нанесена разметка, добавил Борис Елкин.