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Мост через реку Шелонь в Дедовичском районе капитально отремонтировали по нацпроекту

67-метровый мост на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе капитально отремонтировали по нацпроекту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Завершён капремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе. Это крайне важный объект для района, который приводили в порядок с 2021 года. Для удобства жителей на период ремонтных работ был сооружен временный мост», - написал глава региона.

Как уточнили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, в рамках капитального ремонта специалисты выполнили устройство и разбор временного моста, устройство основного моста, съездов, подходов, водоотводных канав, укрепление русла. Также были произведены работы по укреплению откосов на подходах к мосту растительным грунтом, рекультивации прилегающих земель, устройству двух слоев асфальтобетонного покрытия и разметки на проезжей части сооружения. Кроме того, для безопасности дорожного движения на мосту обустроили двусторонний тротуар, смонтировано наружное освещение.

Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерального бюджета. Стоимость работ составила более 320 млн рублей.

Работы на переправе велись с 2021 года. Для удобства жителей района на период ремонтных работ был сооружен временный мост. В декабре 2022 года запущено движение по основному мосту. Заказчиком работ выступила администрация Дедовичского района, подрядчик – ООО «СК «Балтийский берег».