АвтоМир / Дороги

Начальник Псковской дистанции пути получил штраф за разбитые переезды

Множественные дефекты выявили на железнодорожных переездах в городе Пскове и в Псковском районе в ходе проверки Псковской транспортной прокуратуры, иск по данному факту направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: Псковская транспортная прокуратура

В прокуратуре напомнили, что содержание и обслуживание железнодорожных переездов осуществляет Псковская дистанция пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД.

В ходе проверок в первом полугодии 2023 года были выявлены множественные дефекты на железнодорожных переездах в городе Пскове и Псковском районе:

На железнодорожных переездах в районе деревень Череха, Торошино, Карамышево, Моглино Псковского района, а также улиц Маргелова, Советской Армии, Вокзальной, Крестовского шоссе, Декабристов, Железнодорожной и железнодорожной станции Черёха (Псковкирпич) имеются дефекты проезжей части и резинокордового настила межрельсового настила.

На железнодорожных переездах в городе Пскове и Псковском районе проверками вскрыты множественные нарушения несоблюдения эксплуатирующим органом железнодорожного транспорта норм технических требований по их содержанию, в том числе частичное отсутствие сигнальных столбиков и светоотражателей на них.

Транспортная прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями к собственнику ОАО «РЖД» об обязании устранить нарушения действующего законодательства.

Кроме того, по постановлению транспортного прокурора начальник Псковской дистанции пути привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ему назначили административный штраф на сумму 20 тысяч рублей.