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Бордюр укладывают на улице Яна Фабрициуса в Пскове. ФОТО

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса продолжается в Пскове, сейчас там идет укладка бордюра.

Фото здесь и далее: «Псков. За рулем» / Telegram

«Будущая дорога почти вся засыпана гравием. Идёт укладка бордюра, со стороны вокзала дошли до учебного центра "Псков". <...> Остался большой объём по бордюрам, асфальтированию, тротуарам, разметке, установке и настройке светофоров, газоны. Это только видимая часть», - отметили автолюбители в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Напомним, ремонт улицы Яна Фабрициуса (вторая очередь) идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение на участке между улицами Металлистов и Вокзальной ограничили с 8 февраля прошлого года, подрядная организация ООО «СК "Развитие"» должна закончить работы по контракту до конца осени, 28 ноября.

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Ранее сообщалось, что уходить с объекта подрядчик планируется в сентябре, когда завершится ремонт на соседних улицах — Металлистов и Гагарина.