Администрацию Куньи обязали сделать освещение на городской дороге

Администрацию городского поселения «Кунья» обязали сделать уличное освещение на дороге от Заводского переулка до улицы Рабочей после проверки прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Куньинской районной прокуратуре.
В ходе проверки было установлено, что от Заводского переулка до улицы Рабочей в поселке Кунья отсутствует уличное освещение в ночное время. В связи с установленным нарушением прокурор района направил в Великолукский районный суд исковое заявление об обязании администрации городского поселения «Кунья» установить уличное освещение на данном участке.
В настоящее время исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены.