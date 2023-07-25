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Ремонт улицы Харченко начали в Пскове

Подрядчик приступил к ремонту улицы Харченко в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин написал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Сегодня дорожники укладывают основание из щебня. Завтра подрядчик начнет устройство выравнивающего слоя асфальта. Затем будет укладывать верхний слой покрытия проезжей части и укрепит обочины», – рассказал Борис Елкин.

Дорожные работы ведут на участке от Ленинградского шоссе до дома №27 по улице Харченко. На объекте уже отремонтировали водопропускную трубу.