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Подрядчик продолжает работы по ремонту дороги на Выбуты в Псковском районе

Подрядчик продолжает работы по ремонту дороги на Выбуты в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Подрядчик должен уложить асфальт на участке протяженностью 2 километра (до деревни Бабаево через Выбуты), также обустроить стоянку на 40 машин, установить ограждения вдоль наиболее опасного участка дороги протяженностью 250 метров.

Муниципальный контракт заключили 14 августа, к 15 сентября работы должны быть завершены.

«Погост Выбуты – это историческое место нашего района, родина Святой равноапостольной великой княгини Ольги. Это место активно посещается как жителями Пскова и Псковского района, так и многочисленными туристами и паломниками», – отметили в администрации района.