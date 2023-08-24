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Приемка ремонта улицы Труда прошла в Пскове

Приемка ремонта улицы Труда прошла в Пскове. Ремонт проводился в два этапа: в прошлом году - от дома №4 до улицы Текстильной, в этом – до улицы Инженерной, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Всего приведено в порядок более 2 километров дороги, тротуары и автобусные остановки. Установлены скамейки и урны, искусственные дорожные неровности, высажен кустарник», – рассказал глава города.

Работы проходили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Вместе с ремонтом произошли изменения в схеме движения.

«Маршрут автобуса №11 продлен до кольца на Инженерной, добавлена новая остановка, еще одна перенесена. Оба остановочных пункта будут оснащены "умными" павильонами. Каркас уже сделан. "Начинка" появится в сентябре», – добавил Борис Елкин.