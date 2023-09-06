Владимир Кузь: Золу в дорожном строительстве использовать нецелесообразно

Золу в дорожном строительстве использовать нецелесообразно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
Ранее сообщалось, что на совещании комиссии по энергетике Госсовета предложили применять золу при строительстве домов и дорог по всей стране. По данным Минстроя, приведенным в проекте протокола комиссии Госсовета, использование золошлаков в качестве компонента бетонной смеси позволяет снижать себестоимость стройматериалов на 10–20%.