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Владимир Кузь: Золу в дорожном строительстве использовать нецелесообразно

Золу в дорожном строительстве использовать нецелесообразно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«В СССР и дома из соломы строили, и они стояли. Но это же не значит, что мы их должны так же строить. Сейчас новые технологии, и никакой золы использовать не нужно. На мой взгляд, это нецелесообразно. Никакой экономии не будет. Будет дороже по итогу, когда эта дорога развалится через 2-3 года», - сказал Владимир Кузь.

Ранее сообщалось, что на совещании комиссии по энергетике Госсовета предложили применять золу при строительстве домов и дорог по всей стране. По данным Минстроя, приведенным в проекте протокола комиссии Госсовета, использование золошлаков в качестве компонента бетонной смеси позволяет снижать себестоимость стройматериалов на 10–20%.