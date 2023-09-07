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Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 133-158 километрах ограничат скорость движения в оба направления с 8:00 до 15:00 в связи с устранением деформаций асфальтобетонного покрытия.

А на 34-33, 37-36, 47-46 километрах будет действовать ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 8:00 до 15:00. Рабочие будут производить ремонт барьерного ограждения в разделительной полосе.

С проводимыми работами можно ознакомиться на сайте: sz.rosavtodor.gov.ru.