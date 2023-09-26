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Скорость движения транспорта на день ограничат на участках трассы Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 133-111 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 в связи с устранением деформаций асфальтобетонного покрытия.

А на мосту через реку Ящера (122+789 км) ограничат скорость движения в оба направления с 9:00 до 15:00. Рабочие будут производить заделку выбоины и проливку трещин в асфальтобетонном покрытии проезжей части.