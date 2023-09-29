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Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23

Скорость движения транспорта ограничат на автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь из-за дорожных работ 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 32-33 километрах ограничат скорость движения в сторону Пскова с 10:00 до 17:00. Рабочие будут производить ремонт барьерного ограждения.

А на 133-111 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 в связи устранением деформаций асфальтобетонного покрытия.