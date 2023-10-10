АвтоМир / Дороги

Реверсивное движение введут на федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области

Ограничение пропускной способности будет введено на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 12 октября по 15 ноября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 с 62 по 70 километр, в Гатчинском районе Ленинградской области, между селом Никольское Большеколпанского сельского поселения и деревней Старое Поддубье Рождественского сельского поселения» - добавил Пузыревский.