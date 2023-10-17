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СОБЫТИЕ: Техническое открытие улицы Яна Фабрициуса в Пскове

Технический запуск движения состоялся на обновленной улице Яна Фабрициуса в Пскове сегодня, 17 октября, в 17:00.

Автобусы по обновленной улице начнут ходить с 19 октября.

Напомним, ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове (вторая очередь) проходил в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение на участке между улицами Металлистов и Вокзальной ограничили с 8 февраля прошлого года, подрядная организация ООО «СК "Развитие"» должна закончить работы по контракту до конца осени, 28 ноября.