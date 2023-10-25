Мост через реку Лазавица в Великих Луках капитально отремонтируют. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.
Скриншоты видео здесь и далее: Николай Козловский / Telegram
Согласно проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции моста, которая уже прошла экспертизу, предусмотрены следующие габариты моста: четыре полосы движения, две полосы безопасности шириной полтора метра. По краям пролетного строения предусмотрены тротуары. Общая ширина моста составит более двадцати четырех метров. Общая длина моста также свыше двадцати четырёх метров.
Пролётное строение – балочное разрезное, в поперечном строении будет установлено семнадцать тавровых железобетонных балок, длиной по пятнадцать метров, объединённых между собой монолитными участками.
Покрытие на проезжей части мостового сооружения - двухслойное, асфальтобетонное. Водоотвод поступает в локальные очистные сооружения. Откосы насыпи, как предполагает проект, будут укрепляться специальными изделиями.
«Что касается реализации проекта, то в настоящее время подтверждено финансирование и готовится вся необходимая документация для проведения конкурсных процедур», - заключил глава города.