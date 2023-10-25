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Мост через реку Лазавица в Великих Луках капитально отремонтируют

Мост через реку Лазавица в Великих Луках капитально отремонтируют. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

Скриншоты видео здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Городская власть сосредоточилась на капитальном ремонте мостов. Первый из данных проектов – это капитальный ремонт моста через реку Лазавица. Существующий мост через реку Лазавица на проспекте Гагарина был построен в 1962 году по нормам, изданным ещё в 1948 году. На основании обследования этого мостового перехода, которое было проведено специалистами по заказу управления жилищно-коммунального хозяйства некоторое время назад, и полученного заключения было принято решение о капитальном ремонте сооружения. Исходя из полученного заключения, одним из факторов снижающих грузоподъёмность сооружения, является наличие дополнительных слоёв асфальтобетонного покрытия, которые появились в процессе эксплуатации. Нужно отметить, что современные расчётные нагрузки превышают те нагрузки, на которые рассчитано имеющееся сооружение. Именно поэтому необходимо проведение реконструкции моста для обеспечения актуальной, реальной проектной нагрузки», - рассказал Николай Козловский.

Согласно проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции моста, которая уже прошла экспертизу, предусмотрены следующие габариты моста: четыре полосы движения, две полосы безопасности шириной полтора метра. По краям пролетного строения предусмотрены тротуары. Общая ширина моста составит более двадцати четырех метров. Общая длина моста также свыше двадцати четырёх метров.

Пролётное строение – балочное разрезное, в поперечном строении будет установлено семнадцать тавровых железобетонных балок, длиной по пятнадцать метров, объединённых между собой монолитными участками.

Покрытие на проезжей части мостового сооружения - двухслойное, асфальтобетонное. Водоотвод поступает в локальные очистные сооружения. Откосы насыпи, как предполагает проект, будут укрепляться специальными изделиями.

«Что касается реализации проекта, то в настоящее время подтверждено финансирование и готовится вся необходимая документация для проведения конкурсных процедур», - заключил глава города.