Ремонт улицы Алмазной в Пскове идет с опережением графика почти на 2 года. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы Пскова Бориса Елкина и при взаимодействии с подрядной организацией было принято волевое решение выполнить работы в текущем году, потому что «до следующего года дорога бы уже не дожила».
Также гость студии отметил, что все дорожные объекты, которые были запланированы на текущий год, завершены.