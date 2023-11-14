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Ремонт улицы Алмазной в Пскове идет с опережением графика почти на 2 года

Ремонт улицы Алмазной в Пскове идет с опережением графика почти на 2 года. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подрядчик выполнил ремонт с опережением срока практически в 2 года, они уже разметку планирует наносить, хотя у нас завершение в 2025 году по графику», - рассказал Александр Грацкий.

Он пояснил, что при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы Пскова Бориса Елкина и при взаимодействии с подрядной организацией было принято волевое решение выполнить работы в текущем году, потому что «до следующего года дорога бы уже не дожила».

Также гость студии отметил, что все дорожные объекты, которые были запланированы на текущий год, завершены.