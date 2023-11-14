Фотофакт: Работы по строительству Северного обхода продолжаются в Пскове

Автокран и несколько машин столкнулись на улице Чудской в Пскове

Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало почти в два раза

Движение транспорта по участку улицы Генерала Маргелова ограничат в Пскове

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Еще один участок улицы Максима Горького в Пскове частично перекроют

Мать с ребенком сбили в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Улицу Алмазную в Пскове закроют еще на две ночи для укладки асфальта