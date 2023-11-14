Фотофакт: Работы по строительству Северного обхода продолжаются в Пскове

Работы по строительству Северного обхода продолжаются в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, контракт на строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова с мостом через реку Великая заключили 7 апреля 2023 года.
На строительство «Северного обхода» выделено 7,5 млрд рублей. Сроки завершения работ - 2027 год.
Как ранее сообщал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе, в 2023 году стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей. В эту цифру входят подготовительные работы, прежде всего, строительство сетей, инженерных коммуникаций, а также необходимые подготовительные работы для строительства мостового сооружения.