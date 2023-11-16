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Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят закончить в 2025 году

Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель планируют закончить в 2025 году. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Хочу отметить, что мы нашли и привлекли финансирование — специальные казначейские кредиты — на нашу "звенящую" дорогу в Невельском и Усвятском районах — это Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Там сейчас идет завершающий объем работ по укладке асфальтобетонной смеси. Подрядчик уже усилился, увеличил в два раза количество техники, людей», - сказал Станислав Стармолотов.

Он отметил, что казначейский кредит выдается под минимальный процент, получить финансирование удалось, в том числе, благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в правительстве РФ.

«К счастью, деньги привлекли. Я думаю, что в 2025 году она полностью будет готова. Там 70 с лишним километров, по 25 километров в год будем делать», - добавил гость студии.