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Тротуары отремонтировали в деревне Ершово Псковского района

В деревне Ершово Псковского района завершено устройство тротуаров. Работы велись в рамках капитального ремонта автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Населенный пункт расположен вдоль оживленной региональной трассы, где в непосредственной близости находятся культурно-досуговое и образовательные учреждения.

Освещение данного участка было выполнено еще в 2021 году, теперь участок стал еще более безопасным для всех участников дорожного движения. Устройство тротуаров протяженностью 686 м выполнено с двух сторон автодороги, на подходах к пешеходным переходам, а также к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств. Вблизи съезда к деревне Залединье выполнено устройство двух новых остановок для общественного транспорта.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство поперечных шумовых полос, установлены дорожные знаки и обновлена разметка.

Капремонт выполняла подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. На эти цели было выделено более 14 млн рублей из областного бюджета.

Отметим, с 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области проводится планомерная работа по повышению уровня безопасности участников дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах. Одно из важных мероприятий – обустройство тротуаров и устройство освещения.