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Движение на перекрестке улиц Гагарина и Бастионной в Пскове откроют с 1 декабря

Движение на перекрестке улиц Гагарина и Бастионной в Пскове откроют с 1 декабря. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Подрядчик нарушил сроки контракта. Чтобы не откладывать запуск движения до весны, принято решение уложить временный слой асфальта за счет подрядчика», – сообщил Борис Елкин.

Он добавил, что весной асфальт будет переложен.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.