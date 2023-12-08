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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Почему знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев попробуют разобраться, почему специальный знак «Парковка для инвалидов» для многих ничего не значит.

Поводом для обсуждения этой темы послужил недавний конфликт в Писковичах. Кавалер ордена Мужества, инвалид спецоперации Андрей Ползохновский подвергся травле со стороны соседей из-за места на парковке. Зачастую он не имел возможности поставить у себя во дворе машину на место для транспорта инвалидов, потому что там стояли соседские машины. На просьбы освободить место некоторые соседи реагировали угрозами и оскорблениями. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ею занимаются правоохранительные органы.

Сколько мест для инвалидов должно быть от общего числа на парковке? Необходимо ли такое количество на самом деле? Почему многие игнорируют знаки и чем для них это грозит? Ответы на эти вопросы - в эфире.

Трансляция завершена.