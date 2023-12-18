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Новый грейдер поступил в филиал Псковавтодора в Пушкинских Горах

Пушкиногорский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор» пополнился новой дорожной техникой. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Заместитель руководителя предприятия Виталий Бондаренко, посетивший сегодня наш район, отметил, что для филиалов Псковавтодора приобретено 6 грейдеров, один из которых направлен в наш район. Новая дорожная техника после осмотра и наладки сразу выйдет на региональные дороги Пушкиногорья», - отметила она.

«Ни для кого не секрет, что новая техника крайне необходима нашему району - старая ломается, требует постоянного ремонта, а в условиях нынешней обильно снежной зимы техника востребована вдвойне. С Виталием Бондаренко и руководителем филиала Александром Костылевым обсудили вопросы содержания дорог, расчистки и вывоза снега, жалоб, поступающих от населения, освещения на дорогах регионального значения, планируемых дорожных работах филиала на 2024 год», - продолжила Оксана Филиппова.

Сегодняшней прошедшей ночью вывоз снега производился с улицы Лермонтовав Пушкинских Горах, добавила она.