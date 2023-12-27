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Безопасность движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева повысят в Пскове

Безопасность движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева повысят в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«На пересечении Рижского проспекта и улицы Киселева при движении от улицы Пароменской будет разрешен поворот только направо. Таким образом, опасные маневры в виде левого поворота или сквозного проезда, которые приводят к авариям, будут исключены», – рассказал глава города.

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Напомним, существующую схему движения сохранят на перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.