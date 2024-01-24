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Автомобильная пробка образовалась на улице Пушкина в Пскове

Автомобильная пробка образовалась на улице Пушкина в Пскове утром 24 января, сообщается в Telegram-канале «Псков за рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков за рулем»

Затор появился из-за невозможности проехать по улице Некрасова со стороны улицы Карла Маркса к Октябрьскому проспекту; установлен дорожный знак «Тупик». «На Пушкина пробка, все объезжают», - говорится в сообщении.

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Напомним, в связи с проведением дорожных работ с 22 по 26 января с 8:00 до 20:00 закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Некрасова в районе здания №25 при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса