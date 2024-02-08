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Правильно выбранный скоростной режим, безопасная дистанция и боковой интервал – ГИБДД Пскова о безопасных условиях передвижения

Госавтоинспекция города Пскова рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД Пскова, в связи с осложнениями погодных условий - перепадами температур, выпадением осадков в виде снега и дождя, образованием на поверхности дороги гололеда - сотрудники полиции рекомендуют всем участникам дорожного движения быть особенно внимательными.

Эффективным способом обеспечения безопасности движения в сложных погодных условиях является: правильно выбранный скоростной режим, соответствующий погоде и состоянию дорожного полотна, безопасная дистанция и боковой интервал. В сложных погодных условиях водителям не рекомендуется выполнять резкие маневры и неожиданные перестроения. При приближении к перекресткам, светофорным объектам, а также пешеходным переходам и местам массового скопления населения, в том числе при проезде образовательных учреждений, необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки ТС, быть предельно внимательными.

Пешеходы должны также проявить личную бдительность и соблюдать ПДД, в том числе при переходе проезжей части и движению вдоль нее, при отсутствии тротуаров. Пешеходы должны помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортного средства увеличивается в разы, поэтому оно может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на проезжую часть человеком. Это необходимо учитывать всегда как водителю, так и пешеходу. В условиях недостаточной видимости, в темное время суток и при неблагоприятных условиях именно наличие световозвращающих элементов на предметах одежды и ручной клади помогут пешеходу стать ярче, а значит заметнее для водителей. Чем больше световозвращателей, тем заметнее.

При управлении транспортным средством необходимо не только строго следовать требованиям ПДД, но и наблюдать за дорожной обстановкой, причём не только водителями, но и за пешеходами, движущимися вблизи проезжей части или намеревающимися осуществить её переход.

«Госавтоинспекция города Пскова напоминает, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может обезопасить вашу жизнь! Будьте внимательны на дорогах!» - рекомендуют в ГИБДД.