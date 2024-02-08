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Движение транспорта на участке улицы Садовой в Великих Луках закроют более чем на месяц

Движение транспорта на участке автомобильной дороги на улице Садовой в Великих Луках закроют с 26 февраля по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Движение транспорта закроют на участке улицы Садовой от улицы Ставского до улицы Сибирцева с 9:00 26 февраля до 20:00 31 марта.

Установленные маршруты объезда – по улица Ставского, улице Дворецкой, улице Сибирцева.

«Просим заранее продумать маршрут движения с учётом данной информации», - добавили в администрации.

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