Движение транспорта на участке улицы Садовой в Великих Луках закроют более чем на месяц

Движение транспорта на участке автомобильной дороги на улице Садовой в Великих Луках закроют с 26 февраля по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Движение транспорта закроют на участке улицы Садовой от улицы Ставского до улицы Сибирцева с 9:00 26 февраля до 20:00 31 марта.
Установленные маршруты объезда – по улица Ставского, улице Дворецкой, улице Сибирцева.
«Просим заранее продумать маршрут движения с учётом данной информации», - добавили в администрации.
Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.