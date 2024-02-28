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Госавтоинспекция инициирует установку светофора на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Инженерной в Пскове

Госавтоинспекция инициирует установку светофора на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Инженерной в Пскове у домов №18/13а, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

Это связано с наездом на пешехода автомобиля Mercedes. Соответствующее обращение в ближайшее время рассмотрит городская межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством главы Пскова Бориса Елкина.

Ранее сообщалось, что сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.