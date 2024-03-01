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Работы по строительству Северного обхода ведут в районе псковской деревни Уграда

Работы по прокладке сетей связи, предусмотренные проектом строительства Северного обхода города Пскова, ведут в районе деревни Уграда Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Карта: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«В настоящее время в районе деревни Уграда в рамках выполнения работ по строительству Северного обхода города Пскова подрядчик производит работы по прокладке сетей связи, предусмотренные проектом. Работы ведутся в полосе отвода федеральной трассы А212 "Псков — Изборск до границы с Эстонией" без ограничения транзитного движения и без стоянки крупногабаритной техники на проезжей части», - сообщили в комитете.

Напомним, строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс) ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Автомобильная дорога и мост через реку Великая соединят региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и федеральную трассу А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой.

Срок завершения работ – 2027 год.