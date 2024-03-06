АвтоМир / Дороги

Движение грузовиков по региональной дороге в Дновском районе закрыли до 3 апреля

Движение грузового автотранспорта на региональной дороге Выскодь - Морино в Дновском районе временно прекратили до 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Карта: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Запрет вводится для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза. В этот период на дороге будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия и устранению слабых пучинистых мест», - рассказали в профильном комитете.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.