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АвтоМир / Дороги

Движение грузовиков по региональной дороге в Дновском районе закрыли до 3 апреля

06.03.2024 11:04|ПсковКомментариев: 0

Движение грузового автотранспорта на региональной дороге Выскодь - Морино в Дновском районе временно прекратили до 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

Карта: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Запрет вводится для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза. В этот период на дороге будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия и устранению слабых пучинистых мест», - рассказали в профильном комитете. 

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.  

Теги: #дороги #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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