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АвтоМир / Дороги

Движение на участке улицы Максима Горького в Пскове ограничили на два дня

25.03.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Движение автотранспорта на участке улицы Максима Горького ограничили в Пскове на 25 и 26 марта с 10:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В связи с проведением дорожных работ ограничено движение по одной полосе улицы Максима Горького в районе пересечения с улицей Госпитальной при движении от улицы Малясова в сторону улицы Лагерной. 

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.  

Теги: #дороги #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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