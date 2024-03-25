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Движение на участке улицы Максима Горького в Пскове ограничили на два дня

Движение автотранспорта на участке улицы Максима Горького ограничили в Пскове на 25 и 26 марта с 10:00 до 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В связи с проведением дорожных работ ограничено движение по одной полосе улицы Максима Горького в районе пересечения с улицей Госпитальной при движении от улицы Малясова в сторону улицы Лагерной.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.