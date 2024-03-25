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Скорость движения на двух участках трассы Р-23 ограничат 26 марта

Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 26 марта в связи с производством работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с 35-го по 42-й километр скорость движения в сторону Пскова ограничат с 9:30 до 18:00 в связи с механической очисткой краевой линии у разделительной полосы.

Помимо этого, скорость ограничат на участке с 45-го по 38-й километр в сторону Санкт-Петербурга с 9:30 до 17:00 для очистки и мойки шумозащитных экранов от пыли и грязи.