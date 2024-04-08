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Улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов готовятся отремонтировать в Пскове

Улицу Ипподромную и проспект Энтузиастов отремонтируют в Пскове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024-2025 годах. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Бориса Елкина

«Улицу Ипподромную на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов приведем в порядок до конца ноября этого года. Дорога уже давно требует ремонта, но из-за строительства сетей ливневой канализации работы пришлось отложить. В планах заменить асфальт на проезжей части и тротуаре, исключив отрезок, на котором работы велись в прошлом году, обустроить обочину и обновить автобусные остановки», - отметил он.

Проспект Энтузиастов будет отремонтирован до конца мая 2025 года. «Помимо ремонта дороги и тротуара будет сделана пешеходная дорожка на месте народной тропы, которая идет от Сиреневого Бульвара до дома № 5а, а также заменен асфальт на парковке рядом с ним и на развилке с улицей Труда», - добавил Борис Елкин.

В общей сложности качественным станет более 1,6 км дорожного полотна.